Senelec : Pape Toby Gaye nommé Directeur général en remplacement de Pape Demba Bitèye

Changement à la tête de la Société nationale d'électricité. Le président de la République a décidé, ce mercredi 5 juin 2024, de relever Pape Demba Bitèye de ses fonctions de Directeur général de la Senelec.



En remplacement, Papa Toby Gaye, cadre de la Senelec, est porté à la tête de la Société nationale d'électricité.



"Monsieur Papa Toby Gaye, ingénieur électronicien, précédemment Secrétaire général de la Société nationale d’électricité (SENELEC SA), est nommé Directeur général de la Société nationale d’électricité (SENELEC SA), en remplacement de Monsieur Papa Mademba Bitèye", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.



Le secteur de l'électricité est très sensible et très stratégique. Il y a quelques semaines, le président de la République Bassirou Diomaye Faye avait décidé de confier le Conseil d'administration à Habib Sy, candidat à la présidentielle de mars 2024 qui lui avait apporté un soutien important dès le premier tour.



Les nominations ont également touché deux directions importantes en relation avec le secteur de l'énergie. Ainsi Jean Michel Sène, ingénieur électronicien et énergéticien spécialisé en instrumentation nucléaire est nommé Directeur général de l’Agence sénégalaise d’Electrification rurale (ASER), en remplacement de Monsieur Baba Diallo



Par ailleurs, l’Agence pour l’Economie et la Maitrise d’Energie (AEME) a un nouveau directeur général. Mame Coumba Ndiaye, ingénieur statisticienne et économiste de l’énergie remplace ainsi Saër Diop.



Makhtar C.

