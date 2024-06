Conseil des ministres : le Président Diomaye Faye ordonne des réformes majeures pour l’éducation nationale - adakar.com

Conseil des ministres : le Président Diomaye Faye ordonne des réformes majeures pour l'éducation nationale Publié le jeudi 6 juin 2024

© Autre presse par DR

Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 08 Mai 2024

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a instruit, lors du conseil des ministres ce mercredi 05 juin 2024, le Premier Ministre de mettre en œuvre des mesures cruciales pour la transformation du système éducatif.



Parmi les priorités énoncées, le développement du numérique à l'école et la digitalisation intégrale du système éducatif sont au premier plan.



Le Chef de l'État a également insisté sur une planification quinquennale des recrutements d'enseignants dans toutes les matières, en adéquation avec les besoins exprimés et les postes budgétaires disponibles.

Il a souligné l'importance d'éradiquer les "abris provisoires" et de lancer, en collaboration avec les ministres concernés, un programme concerté de construction d'infrastructures scolaires adaptées et d'amélioration de l'environnement pédagogique dans toutes les Académies du pays.



Par ailleurs, le Président a demandé au Premier Ministre de réfléchir à des solutions de financement durable et soutenable pour le système éducatif, impliquant les ministres concernés et la communauté éducative.



Le Président de la République a aussi insisté sur la nécessité de réguler l'implantation, l'ouverture et le contrôle des établissements scolaires privés. Il a souligné que ces établissements, bien qu'autorisés par l'État, exercent une mission de service public et que leurs tarifs de scolarité doivent être rigoureusement réglementés.



Enfin, le Président a demandé au Ministre de l'Éducation nationale de veiller à la bonne organisation du Concours général, garantissant ainsi l'excellence académique au sein du système éducatif sénégalais.



HB