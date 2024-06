Sport: le président Diomaye Faye prend d’impotrtantes décisions et donne des consignes au gouvernement - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Sport: le président Diomaye Faye prend d’impotrtantes décisions et donne des consignes au gouvernement Publié le jeudi 6 juin 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par MC

Dialogue politique de haut niveau des Nations Unies sur l`éducation: l`intégralité du discours du président Bassirou Diomaye Faye

Tweet

Le Président Diomaye Faye, dans sa communication lors du conseil des ministres, a demandé au Premier Ministre de mettre en place un cadre innovant et maîtrisé pour le financement des disciplines sportives ainsi que des grandes compétitions nationales et internationales.



En parallèle, le Chef de l'État a chargé le Ministre en charge des Sports de proposer, avant fin juillet 2024, sous la supervision du Premier Ministre, une nouvelle politique efficace pour la construction, la réhabilitation, l'entretien et la gestion de toutes les infrastructures sportives du Sénégal.



Le Président a également invité le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture à rénover le système de fonctionnement et de coordination des activités de vacances, connues sous le nom de « NAVETANES », en harmonie avec la promotion d'une citoyenneté active et constructive.



De plus, le Président a demandé au Ministre des Sports de prendre les dispositions appropriées, en collaboration avec le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), pour assurer la préparation adéquate de la participation du Sénégal aux Jeux Olympiques de Paris 2024.



Enfin, le Président de la République a exigé que le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture rende compte régulièrement du suivi de l'organisation au Sénégal des Jeux Olympiques de la Jeunesse « Dakar 2026 ».



HB

Source: aDakar