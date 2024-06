CAN 2025 : la CAF dément l’idée d’un report

© aDakar.com par DR

CAN 2023 en Côte d`Ivoire : Présentation du trophée de la Coupe d`Afrique des nations aux médias

Abidjan le 10 février 2024 : Plusieurs gloires du football africain vainqueurs de la Coupe d`Afrique des nations (CAN) ont pris part ce samedi à la présentation du trophée de la Coupe d`Afrique des nations (CAN) médias à Abidjan au cours d`une cérémonie organisée par la Confédération Africaine de football (CAF).