Football : La CAN 2025 reportée à 2026 en raison de la Coupe du monde des clubs Publié le mercredi 5 juin 2024

© Autre presse par DR

La coupe de la CAN

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce mercredi le report de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN), initialement prévue pour l'été 2025 au Maroc, au début de l'année 2026.



Ce changement vise à éviter une incompatibilité avec la prochaine Coupe du monde des clubs, qui se tiendra du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis, selon Veron Mosengo-Omba, secrétaire général de la CAF.



La Coupe du monde des clubs de 2025 verra la participation de 32 équipes, dont quatre africaines : Al-Ahly, le Wydad Casablanca, l'Espérance Tunis et les Mamelodi Sundowns. La présence de nombreux joueurs africains, évoluant dans des clubs africains, européens ou asiatiques, a été un facteur déterminant dans cette décision.



Selon la CAF, la CAN pourrait se jouer, mais cette décision a été prise dans l'intérêt des joueurs, qui immédiatement après la coupe du monde des clubs, ne seront pas en mesure de bien compétir de nouveau sans avoir bien récupéré.



Cependant, ce report impacte particulièrement le Maroc, qui espérait capitaliser sur la tenue du tournoi pour stimuler son industrie touristique en pleine croissance. Toutefois, cette nouvelle programmation permet au moins d'éviter de jouer sous les températures les plus élevées de l'année.



