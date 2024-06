Immigration: Des ressortissants sénégalais bloqués dans le désert nigérien lancent un SOS aux autorités - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Immigration: Des ressortissants sénégalais bloqués dans le désert nigérien lancent un SOS aux autorités Publié le mercredi 5 juin 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

La Marine nationale arraisonne un bateau de migrants au large des côtes sénégalaises

Tweet

Une centaine de ressortissants sénégalais coincés au Niger lancent un appel désespéré aux autorités de Dakar pour leur permettre de rentrer au Sénégal, renseigne RFI.



Ces candidats à l'émigration clandestine, refoulés d'Algérie, ont été abandonnés dans le désert, rejoignant les milliers de personnes confrontées à une situation similaire chaque année. Bloqués dans le nord du Niger depuis plusieurs semaines, dans des conditions éprouvantes, ils demandent à pouvoir regagner le Sénégal au plus vite.



Thiam, un Sénégalais parmi eux, affirme être dans le désert depuis un mois, à environ 15 kilomètres d'Assamaka, survivant dans des conditions extrêmement difficiles. "Nous n'avons pas toujours de l'eau, on ne mange pas à notre faim, on dort dans des tapis," se lamente Thiam. "Il y a beaucoup de maladies. On veut qu'on nous rapatrie, on veut rentrer chez nous, on souffre ici, on est fatigués."



Face à cette situation qui perdure, depuis la recrudescence du phénomène migratoire, le président de l'ONG Horizons sans frontières appelle les autorités sénégalaises à rapatrier leurs ressortissants bloqués au Niger, entre Assamaka, Agadez et Niamey.



"Il faut que l'État aille les chercher. Je ne peux pas compter sur l'OIM pour le rapatriement. Que l'État du Sénégal prenne toutes ses responsabilités dans ce dossier pour abréger la souffrance de ses fils. Je ne comprends pas que ce dossier traîne depuis des mois alors que ces gens sont dans des situations d'extrême urgence," a-t-il déclaré.



Selon l'ONG Alarmphone Sahara, près de 9 000 personnes de diverses nationalités, dont des Nigériens, Maliens et Sénégalais, ont été expulsées d'Algérie et sont arrivées à Assamaka entre début janvier et début avril.



HB