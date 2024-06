Sommet Corée-Afrique : la KOICA a eu des entretiens avec 18 pays africains - adakar.com

Sommet Corée-Afrique : la KOICA a eu des entretiens avec 18 pays africains Publié le mercredi 5 juin 2024

© Autre presse par DR

Sommet Corée-Afrique : la KOICA a eu des entretiens avec 18 pays africains

L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) a eu des réunions avec 18 pays africains en marge du sommet Corée-Afrique 2024 pour partager les résultats de l’aide publique au développement (APD) et discuter des moyens de coopération pour le développement futur.



Le président de la KOICA, Chang Won-sam, a rencontré ce mercredi le Premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre, à l’hôtel Four Seasons à Séoul, où la conférence sur le partenariat du futur Corée-Afrique, coorganisée par l’agence et le ministère des Affaires étrangères, s’est déroulée, et il a promis d’apporter un soutien pour des équipements médicaux afin de renforcer les capacités de santé dans le pays africain. L’agence a également signé un protocole d’entente (MOU) avec l’Agence égyptienne de partenariat pour le développement (EAPD) pour la coopération bilatérale dans la santé, l’agriculture, l’administration publique, le changement climatique et les TIC au cours des cinq prochaines années.