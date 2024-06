Sénégal: les assises de la justice s’achèvent sur des propositions d’amélioration de son fonctionnement - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: les assises de la justice s’achèvent sur des propositions d’amélioration de son fonctionnement Publié le mercredi 5 juin 2024 | RFI

© Autre presse par DR

Palais de justice de Dakar

Tweet

Au Sénégal, les assises de la justice voulues par le président se sont terminées, mardi 4 juin. Au total, 376 participants, des magistrats, des avocats, mais aussi des membres de la société civile et des professeurs d’université, ont planché pendant cinq jours sur les améliorations à apporter au secteur de la Justice.



Avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff



Améliorer l’indépendance de la Justice et assurer une meilleure séparation du pouvoir judiciaire et exécutif. C’est l’un des axes des réformes proposées par les assises de la Justice, par exemple avec le projet de faire du Conseil constitutionnel une Cour constitutionnelle.