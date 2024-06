BCEAO: le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou explique les “facteurs externes et internes“ qui justifient le maintien des taux directeurs inchangés - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie BCEAO: le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou explique les “facteurs externes et internes“ qui justifient le maintien des taux directeurs inchangés Publié le mercredi 5 juin 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par MC

Clôture du CPM de la BCEAO suivie du point de presse du Gouverneur

Dakar, le 6 septembre 2023 - Le Gouverneur de la Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou a animé un point de presse à la suite de la clôture de la réunion ordinaire du Comité de politique monétaire. Tweet

Le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a décidé de laisser inchangés ses principaux taux directeurs, à l'issue de la session ordinaire tenue, ce mardi 4 juin 2024, au siège de l'institut d'émission, à Dakar.



Une décision que le gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou, a justifié, au cours d'une conférence de presse, par la recherche de la stabilité. "C'est une décision qui est importante parce que c'est une décision de stabilité mais le Comité de politique monétaire a tenue compte de plusieurs facteurs dans l'analyse de l'évolution de la conjoncture économique", a indiqué le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou.



Parmi les facteurs ayant conduit au maintien des taux directeurs, il y en a qui sont externes et d'autres internes. Ainsi au plan externe, l'inflation au niveau mondial, même si elle a baissé, "reste à des nivaux au-dessus des objectifs des banques centrales".Le deuxième élément externe est l'amélioration des termes de l'échange.



"Les prix internationaux des matières premières que nous exportons (or, cacao, coton, caoutchouc) sont en hausse sur le plan international. En même temps, nous voyons que les prix des produits que nous importons, des produits essentiels comme les produits énergétiques et alimentaires, sont en baisse. C'est un facteur important qui a été pris en compte", a fait savoir Jean-Claude Kassi Brou pour justifier la décision du Comité de politique monétaire de la BCEAO.



Pour ce qui est des facteurs internes, le Gouverneur de la Banque Centrale relève la baisse continue du taux d'inflation qui se à 2,8 au premier trimestre de l'année 2024 se situant ainsi dans la fourchette cible de l'Union. "En même temps, on a observé que certains pays sont allés sur le marché international et ont mobilisé des ressources. Le Bénin, la Côte d'Ivoire ont mobilisé des ressources à travers des émissions d'Eurobonds", s'est félicité Jean-Claude Kassi Brou, ajoutant que "ces deux éléments" ont été pris en compte par le Comité de politique monétaire dans sa décision.



Il est également à noter le dynamisme de la croissance économique au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). "On a noté que les États font des efforts pour réduire les déficits. Également, dans notre Union, la croissance est restée très dynamique. On devrait finir l'année avec une croissance de plus de 6 %. C'est donc une croissance qui est soutenue", a évoqué Jean-Claude Kassi Brou parmi les arguments qui ont prévalu au maintien des principaux taux directeurs de la BCEAO.



C'est donc l'analyse d'un ensemble de facteurs qui a amené les membres du Comité de politique monétaire sous la direction du président statutaire Jean-Claude Kassi Brou, à laisser inchangés les principaux taux directeurs de la Banque Centrale.



Le gouverneur de la BCEAO de rappeler que le taux d'inflation observé dans l'Union est l'un des "plus faibles en Afrique", "pratiquement le taux d'inflation le plus bas sur tout le continent africain", saluant ainsi "une performance importante".



"Au vu de tous ces éléments, le Comité de politique monétaire a estimé que l'orientation était bonne et qu'il fallait donc maintenir les taux au niveau actuels et ne pas faire de changement parce qu'il y a tous les paramètres qui sont orientés vers la bonne direction", a ajouté Jean-Claude Kassi Brou.



Makhtar C.