Kédougou: 73 ressortissants nigériens réfugiés découverts dans un bâtiment en construction Publié le mercredi 5 juin 2024

Kédougou: 73 ressortissants nigériens réfugiés découverts dans un bâtiment en construction

Un groupe de soixante-treize ressortissants étrangers, arrivés à Kédougou la semaine dernière, ont été trouvés dans un bâtiment en construction sans toiture à Togoro, un quartier de cette commune, a-t-on appris.



Le groupe composé de 40 enfants, 17 femmes et 7 hommes, est arrivé à Kédougou via le Mali.



Selon le préfet, "Ils se sont présentés comme étant des Nigériens ayant fui leur pays à cause de la guerre pour se réfugier à Kédougou, au Sénégal".

El Hadj Malick Sémou Diouf a indiqué avoir saisi le service départemental de l’action sociale de Kédougou pour leur prise en charge "en attendant leur rapatriement sans délai vers leur pays d’origine".



"Ils sont venus sans documents d’identification et s’adonnent à la mendicité de jour comme de nuit depuis qu’ils sont à Kédougou", a-t-il ajouté.



Le préfet a appelé tous les projets sociaux intervenant dans le département de Kédougou à leur venir en aide pour le rapatriement de ces personnes.



