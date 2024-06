LA MARINE sénégalais accueille le patrouilleur lance-missiles « CAYOR » - adakar.com

LA MARINE sénégalais accueille le patrouilleur lance-missiles « CAYOR » Publié le mercredi 5 juin 2024

La Marine nationale sénégalaise va accueillir le mercredi 5 juin 2024, la troisième unité de la série de patrouilleurs lance-missiles OPV 58S commandés par l’État du Sénégal. La cérémonie d’accueil est prévue à 8 heures à la base navale Amiral Faye Gassama, sous la présidence du Contre-amiral Abdou Sène, Chef d’État-major de la Marine nationale.



Le nouveau patrouilleur, nommé « Cayor », est sorti des chantiers navals de PIRIOU à Brest, en France. Il rejoint ainsi ses sisterships, le « Walo » et le « Niani », mis en service respectivement en juin et décembre 2023, selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa). Ces unités sont destinées à renforcer les capacités de la Marine sénégalaise en matière de surveillance et de protection des eaux territoriales​.