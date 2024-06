Sommet Afrique-Corée: le «choc culturel» des étudiants africains partis étudier en Corée du Sud - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Sommet Afrique-Corée: le «choc culturel» des étudiants africains partis étudier en Corée du Sud Publié le mercredi 5 juin 2024 | RFI

© Autre presse par DR

Corée du Sud : 12 accords et 34 mémorandums conclus lors du premier sommet avec l’Afrique

Tweet

Séoul organise en ce moment un sommet Corée-Afrique. Une grande opération séduction qui rassemble une trentaine de leaders du continent et 48 délégations dans la capitale sud-coréenne et une initiative importante de la diplomatie sud-coréenne qui cherche à étendre son influence et les partenariats en Afrique. Parmi ceux déjà existants, il y a des bourses, dont peuvent bénéficier de jeunes Africains, pour venir étudier dans les universités sud-coréennes.





Commentaires