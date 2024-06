Diffamation – Bien que relaxé pour outrage au Premier ministre : Bah Diakhaté en prison pour 3 mois encore - adakar.com

L’imam Cheikh Tidiane Ndao et Bah Diakhaté ont été condamnés à trois mois de prison ferme. Ils devront payer aussi une amende de 100 mille francs Cfa. Pour leur avocat, qui a décidé d’interjeter appel, c’est un «verdict cruel».



Par Justin GOMIS – C'est un dénouement avec une double lecture : l'imam Cheikh Tidiane Ndao et Bah Diakhaté ont été condamnés à trois mois de prison ferme. Ils devront payer aussi une amende de 100 mille francs Cfa. Un «verdict cruel», analyse Me Adama Sall. «Le verdict le plus cruel qui peut exister, parce que trois mois semblent banals, mais quand on fait appel, avant que l'appel ne soit examiné, les trois mois auront expiré», poursuit Me Sall.



Par contre, ils ont été relaxés des faits d’offense à une personne exerçant une ou les prérogatives du président de la République. En l’occurrence le Premier Ousmane Sonko auquel le Parquet voulait offrir une protection judiciaire à l’image du chef de l’Etat. «Le Tribunal a dit qu’il n’y a pas de dyarchie au sommet de la République. Il y a un président de la République et un Premier ministre. Ce dernier ne peut pas exercer les prérogatives du chef de l’Etat. C’est important, parce que Ousmane Sonko pense être le mentor du chef de l’Etat», enchaîne Me Sall.



Par contre, il s’interroge sur le délit de diffusion de fausses nouvelles retenu contre ses clients. «Il est établi au dossier que M. Ousmane Sonko n’a pas dit la vérité sur son patrimoine et l’inspecteur des impôts Bassirou Diomaye Faye a fait de la spéculation foncière. Ce qui renseigne sur les valeurs dont ils prétendent être les porteurs», a-t-il dit.



Il faut rappeler que Bah Diakhaté et l’imam Cheikh Tidiane Ndao ont été arrêtés par la Dic pour diffusion de fausses nouvelles (article 255 du Code pénal) et offense contre une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la République (article 254 alinéa 2 du Code pénal). L’activiste Bah Diakhaté aurait proféré des propos virulents à l’endroit du Premier ministre Ousmane Sonko dans une vidéo.



Le prêcheur a été interpellé suite à des propos qu’il aurait tenus sur les Lgbtq+ à l’encontre du Premier ministre après le discours controversé de Jean-Luc Mélenchon à l’université Cheikh Anta Diop Dakar sur l’homosexualité. Ainsi d’ailleurs que Bah Diakhaté.