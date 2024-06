Exploitation du gaz : Le Sénégal franchit une étape importante avec le projet « GTA » - adakar.com

Exploitation du gaz : Le Sénégal franchit une étape importante avec le projet « GTA » Publié le mercredi 5 juin 2024

Le géant pétrolier BP vient d’annoncer l’arrivée de l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) au sein du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), le gisement gazier offshore que se partagent la Mauritanien et le Sénégal. Toutes les autres structures étant déjà en place, le démarrage de la production de gaz est désormais imminent. C’est un pas de plus franchi par le projet d’exploitation de gaz naturel situé au large de la Mauritanie et du Sénégal.

Après plusieurs reports, le processus de démarrage de l’exploitation du gisement gazier offshore Grand Tortue Ahmeyim rentre dans sa phase finale avec l’arrivée du FPSO, l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement, un composant fondamental du projet gazier. En effet, l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), un composant clé du développement du GNL de la phase 1 de Grand Tortue Ahmeyim (GTA), est arrivée à son emplacement définitif, au large de la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal.



L’information est livrée, ce mardi, par British Petroleum (BP), à travers un communiqué, qui relève que le navire FPSO est en train d’être amarré à 40 km des côtes, à une profondeur d’eau de 120 km et il sera exploité par BP pour le compte des partenaires du projet, à savoir Kosmos Energy, Petrosen, SMH et BP.



Le projet permettra de produire du gaz à partir de réservoirs situés en eau profonde, à environ 120 km des côtes, grâce à un système sous-marin. « BP investit dans le système énergétique d’aujourd’hui et de demain et la phase 1 de GTA représente cet investissement en action. Il s’agit d’une étape majeure pour la phase 1 du projet GTA, un projet innovant de développement du GNL qui ouvre la voie à l’exploitation des ressources gazières de la Mauritanie et du Sénégal.



Le navire FPSO a parcouru la moitié du globe et son arrivée en toute sécurité [et son installation] témoigne de la résilience, des compétences, du travail d’équipe et des efforts considérables de tous les partenaires impliqués. Nous nous concentrons désormais entièrement sur la réalisation sûre du projet, tout en travaillant en vue de la mise en production du gaz », s’est notamment réjoui Dave Campbell, vice-président senior de BP pour la Mauritanie et le Sénégal. À noter que la phase 1 du projet GTA devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an, pendant plus de 20 ans. « Il s’agit du premier développement gazier dans ce nouveau bassin au large des côtes sénégalo-mauritaniennes, avec des puits situés à des profondeurs d’eau allant jusqu’à 2 850 m, la phase 1 du projet », rappelle-t-on dans ce document parvenu à Seneweb.



Le FPSO accueillera jusqu’à 140 personnes en fonctionnement normal. Il devrait traiter plus de 500 millions de pieds cubes standard de gaz par jour, d’après la même source.