Comité de Politique Monétaire: la BCEAO maintient ses principaux taux directeurs inchangés (Officiel) Publié le mardi 4 juin 2024

1. Le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a décidé, à l’issue de sa réunion tenue le 4 juin 2024, de maintenir le principal taux directeur auquel la Banque Centrale prête ses ressources aux banques à 3,50%, ainsi que le taux d’intérêt sur le guichet de prêt marginal à 5,50%, niveaux en vigueur depuis le 16 décembre 2023.



2. Cette décision intervient dans un contexte caractérisé par une inflation contenue et une amélioration des comptes extérieurs de l’Union.



3. Le taux d’inflation, en légère hausse à 2,8% au premier trimestre 2024, se maintient dans la zone cible de 1% à 3%. Pour l’ensemble de l’année 2024, le taux d’inflation est attendu à 2,9% contre 3,7% en 2023.



4. L’activité économique est restée dynamique, avec une progression du PIB réel de 5,1% au premier trimestre 2024, après 4,8% au trimestre précédent. Sur l’année 2024, la croissance de l’Union atteindrait 6,1% contre 5,3% en 2023.



5. La situation extérieure de l’Union s’est améliorée au premier trimestre 2024, grâce principalement à l’augmentation des recettes d’exportation et à la mobilisation de ressources extérieures par les Etats membres de l’Union.



6. Le financement de l'économie demeure vigoureux avec une progression des crédits à l'économie de 5,0%, en rythme annuel, à fin mars 2024.



7. Au cours des prochains mois, le Comité de Politique Monétaire analysera l’évolution de l’inflation ainsi que celle de la situation économique, financière et monétaire, et prendra, si nécessaire, les mesures idoines pour assurer la stabilité monétaire de la zone.



Fait à Dakar, le 4 juin 2024 Le Président,

Jean-Claude Kassi BROU