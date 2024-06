Qualification mondiale 2026: la FIFA inflige deux défaites sur tapis vert à la Guinée équatoriale, Emilio Nsue impliqué dans une fraude - adakar.com

Qualification mondiale 2026: la FIFA inflige deux défaites sur tapis vert à la Guinée équatoriale, Emilio Nsue impliqué dans une fraude Publié le mardi 4 juin 2024

La FIFA a sanctionné la Guinée-Equatoriale, de deux défaites sur tapis vert, pour le compte des éliminatoires de la coupe du monde 2026, en raison d'avoir sélectionné leur capitaine, Emilio Nsue, non éligible pour la sélection nationale, a-t-on appris.



Cette sanction de l'instance mondiale, disqualifie l'équipe guinéenne de la course à la coupe du monde 2026. En effet, il est reproché à la sélection d'avoir d'avoir sélectionné l'attaquant Emilio Nsue, originairement un joueur espagnol, qui avait déjà joué sous les couleurs de l'équipe jeune d'Espagne à l'Euro Espoirs en 2013. Le joueur avait fait la demande de changer sa nationalité espagnol pour devenir équato-guinéen il y'a quelques années auprès de la FIFA, mais cela n'aurait pas abouti.

La FIFA a aussi déclaré ne pas reconnaître le parcours international d'Emilio Nsue et la considère comme une fraude.



Quant au concerné, rappelons qu'il a pris sa retraite internationale après la CAN 2024 en Côte d'Ivoire où il a été meilleur buteur de la compétition continentale.



