News Société Article Société Sénégal: saisies répétées de cocaïne en provenance de pays voisins Publié le mardi 4 juin 2024 | AFP

Saisie de 33 kilogrammes de cocaïne par la Brigade mobile des Douanes de Fatick

Fatick, le 3 juin 2024 - la Brigade mobile des Douanes de Fatick a intercepté 33 kilogrammes de cocaïne et procédé à l`arrestation de 3 suspects. Tweet

Les douanes sénégalaises ont annoncé avoir intercepté ces derniers jours plusieurs

cargaisons de cocaïne et mené plusieurs arrestations lors de diverses opérations.

Elles ont intercepté lundi 33 kg de cocaïne, d'une valeur de 2,7 milliards de Francs CFA (plus

de 4 millions d'euros) cachés "dans des cachettes aménagées d'un véhicule de type Mercedes

immatriculé à l’étranger", dans un village dans le centre du pays, selon un communiqué

publié le même jour.

Une cargaison de 30 kg, d'une valeur de 2,4 milliards de Francs cfa (environ 3,6 millions

d'euros) avait été interceptée le 1er juin dans un autre village du centre du pays, près de la

Gambie voisine. La cocaïne était dissimulée "dans les cavités des portières et de la malle

arrière" d'un véhicule "en provenance d’un pays limitrophe du Sénégal", indique, sans plus

de précision, un communiqué des douanes dimanche.

Un chaufeur et son passager avaient été arrêtés lors de cette opération.

Plusieurs saisies de cocaïne ont été annoncées ces derniers mois par les douanes dont une

d'une tonne mi-avril dans l'est, frontalier du Mali.

Le Sénégal est frontalier de la Guinée, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et

du Mali, des pays réputés être des zones de transit pour les drogues produites en Amérique

latine en direction de l'Europe.

L'Afrique de l'Ouest est par ailleurs devenue depuis quelques années une région de forte

consommation de drogues, selon l'Ofice des Nations unies contre la drogue et le crime

(ONUDC).

Trois cents kilos de cocaïne avaient été saisis au Sénégal dans un camion frigorifique en

provenance du Mali en 2022.

L'armée avait annoncé en novembre 2023 la saisie de près de trois tonnes de cocaïne sur un

navire arraisonné dans les eaux internationales au large du Sénégal.



