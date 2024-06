Corée du Sud : 12 accords et 34 mémorandums conclus lors du premier sommet avec l’Afrique - adakar.com

Corée du Sud : 12 accords et 34 mémorandums conclus lors du premier sommet avec l'Afrique
Publié le mardi 4 juin 2024

Lors du premier sommet avec des États africains, la Corée du Sud a conclu 12 accords et 34 mémorandums d’accord, a annoncé l’administration du président sud-coréen.



Parmi ces documents, deux mémorandums concernent la coopération dans le domaine des « ressources minérales clés ». La Corée du Sud a souligné l’importance des ressources africaines pour l’ère de la quatrième révolution industrielle, notamment pour la production de semi-conducteurs et de batteries.



Six documents ont été adoptés pour renforcer le commerce et l’investissement. Deux accords de partenariat économique ont été annoncés, tandis que trois mémorandums ont été signés dans les domaines de l'infrastructure et des transports et cinq dans celui de l’agriculture.



La Corée du Sud avait invité 48 pays africains à ce sommet, marquant ainsi une étape significative dans le renforcement des relations économiques et politiques entre Séoul et le continent africain.



