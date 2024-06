(LEAD) Sommet Corée-Afrique : «Une coopération durable» pour un approvisionnement stable en minéraux - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International (LEAD) Sommet Corée-Afrique : «Une coopération durable» pour un approvisionnement stable en minéraux Publié le mardi 4 juin 2024 | yna.co.kr

Tweet

ILSAN, 04 juin (Yonhap) -- A l’ouverture du sommet Corée-Afrique 2024 à Ilsan, au nord de Séoul, rassemblant 24 présidents, 8 Premiers ministres et vice-présidents, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, 18 ministres et chefs d’organisations internationales africaines, et une dizaine de représentants de 48 pays africains, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a insisté sur l’importance d’une «croissance partagée», d’une «coopération durable» et d’une «solidarité plus forte» entre la Corée du Sud et les pays africains.



Yoon a souligné ainsi les atouts dont le continent africain dispose, des pays «jeunes, dynamiques et riches en ressources naturelles», et ceux de la république de Corée qui est active avec ses technologies de pointe et ses ressources humaines hautement qualifiées. Ce sommet historique entre la Corée du Sud et 48 pays africains est le premier évènement diplomatique multilatéral du genre organisé par Séoul alors que le président Yoon a profité de cette occasion pour mettre en avant ses politiques de «coopération durable» en trois volets cités en dessus.



Il a d’abord souligné l’extension de l’Accord de partenariat économique (EPA) et le Cadre de promotion du commerce et des investissements (TIPF) avec les pays africains pour une «croissance partagée» comme une 1ère piste. Le président sud-coréen a aussi promis d’étendre le volume de l’aide publique au développement (APD) pour les pays africains jusqu’à 10 milliards de dollars d’ici 2030, avec des prêts pour les entreprises sud-coréennes pénétrant les marchés africains jusqu’à 14 milliards de dollars.