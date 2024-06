Pour manque de considération des autorités: le Samu de Dakar poursuit sa grève de 72 heures - adakar.com

Pour manque de considération des autorités: le Samu de Dakar poursuit sa grève de 72 heures
Publié le mardi 4 juin 2024

Samu de Dakar

Le Samu National, section Dakar, a annoncé dans un communiqué la poursuite de sa grève de 72 heures, prévue du mardi 4 juin au jeudi 6 juin 2024, a-t-on appris.



Cette décision fait suite à l'absence de réponses favorables à leurs revendications et au « manque de considération manifesté par le directeur du Service ainsi que par certains représentants du ministère de la Santé et de l’Action sociale ».



Dr Mohamed Traoré et ses collègues dénoncent des « mesures dilatoires » prises par les autorités lors des rencontres visant à résoudre la crise au sein de leur établissement. En réponse à cette situation « désolante et à ce mépris flagrant de nos droits », le personnel soignant a décidé de continuer la grève.



Durant cette période de grève, le Samu National assurera uniquement les urgences primaires au niveau de leurs antennes respectives à Dakar, Diourbel, Kaolack, et Saint-Louis. Les activités secondaires, telles que les consultations médicales de routine, les transports intra et inter-hospitaliers, les couvertures médicales, ainsi que les activités à l’Aéroport international Blaise Diagne, ne seront pas assurées.



