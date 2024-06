Emigration irrégulière: la marine nationale arraisonne une embarcation convoyant 219 migrants au large de Dakar - adakar.com

Emigration irrégulière: la marine nationale arraisonne une embarcation convoyant 219 migrants au large de Dakar Publié le mardi 4 juin 2024 | aDakar.com

La Marine nationale sénégalaise a intercepté lundi après-midi une embarcation transportant 219 candidats à l’émigration irrégulière au large de Dakar, a-t-on appris.



Parmi les passagers de la pirogue, on dénombre 25 mineurs et 27 femmes, a indiqué la Marine nationale dans un message publié sur le réseau social X.



La Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) a précisé que l’embarcation, partie des côtes gambiennes dimanche, avait recueilli d’autres migrants à Joal, dans le département de Mbour (ouest), et à Thiaroye, une commune de la banlieue de Dakar.



Selon la DIRPA, en plus des 151 Sénégalais, la pirogue transportait 35 Gambiens, 7 Guinéens, 2 Bissau-guinéens, 1 Camerounais, 21 Comoriens et 2 Burkinabés.



Les migrants interceptés ont été débarqués à la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar et remis aux services compétents pour un traitement approprié, a confirmé la direction des relations publiques des armées.



