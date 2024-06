Lutte contre le trafic de drogue: 100 kg de drogue saisis en trois jours par les autorités sécuritaires sénégalaises - adakar.com

Opération anti-drogue au Sénégal : 18 kg de cocaïne saisis et plusieurs individus arrêtés

Le mois de juin commence bien pour les autorités sénégalaises engagées dans la lutte contre le trafic de drogue. Depuis le samedi 1er jusqu'au mardi 04 juin, les agents du corps sécuritaire ont intensifié leurs opérations mettant hors d'état de nuire des criminels et d'importantes quantités de drogue saisies entre Keur-Ayip, Fatick et Rufisque s'élevant à 100Kg de cocaïne soit près de 6 milliards FCFA.



Après une opération réussie à Fatick, le samedi 01 juin 2024, avec la saisie de 33 kilogrammes de cocaïne d'une contre valeur de près de 3 milliards, les forces sécuritaires ont annoncé l'interception d'une cargaison de 36,5 kg de chanvre indien à Rufisque à la cité Mbaye Jacques Diop.



Cette drogue en provenance de l'étranger a débarqué tard dans la nuit du 1er juin à la plage de Bargny, avant d'être acheminée à la cité Mbaye Jacques Diop de Rufisque.



L' opération s'est soldée suite à l'exploitation d'une piste par les hommes du commissaire principal Mamadou Lamarana Diallo. Les éléments de la brigade de recherches ont mis la main sur les deux dealers. Il s'agit de S. C. Faye et de son ami O. Ba.



Les enquêtes se poursuivent pour démanteler ce réseau qui semble sévir au Sénégal depuis longtemps.



