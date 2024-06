Dette extérieure du Sénégal: la mise au point de la BCEAO relatif à un article de presse diffusé - adakar.com

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a pris connaissance d’un article paru sur le site internet du média Walfadjri intitulé “Dette extérieure : la BCEAO appelle les autorités sénégalaises à une gestion prudente”.



L’article fait suite à la publication sur le site internet de la BCEAO du rapport 2022 de la balance des paiements et position extérieure globale du Sénégal et prête indûment à la Banque Centrale des commentaires et interprétations portant sur les données publiées.



A cet égard, la BCEAO tient à rappeler que conformément à son mandat et avec le concours des Etats membres de l’Union, elle a la responsabilité de l’élaboration des comptes extérieurs desdits Etats. A ce titre, elle n'est en aucun cas responsable de l'interprétation faite par le média concerné.



