Fatick: la Brigade mobile des douanes intercepte un véhicule avec 33 kg de cocaïne évaluée à 2,7 milliards FCFA Publié le mardi 4 juin 2024

Saisie de 33 kilogrammes de cocaïne par la Brigade mobile des Douanes de Fatick

Fatick, le 3 juin 2024 - la Brigade mobile des Douanes de Fatick a intercepté 33 kilogrammes de cocaïne et procédé à l`arrestation de 3 suspects. Tweet

Après la saisie de 30 kilogrammes de cocaïne opérée à Keur Ayib, les douanes sénégalaises viennent de frapper un nouveau grand coup.

Cette fois ce sont les éléments de la Brigade mobile des douanes de Fatick, de la Subdivision de Fatick, Région douanière du Centre, qui ont réussi à intercepter 33 kilogrammes de cocaïne dont la valeur est estimée à plus de 2 milliards 700 mille FCFA.



C'est au cours d'une opération menée dans le cadre de la stratégie de lutte contre la criminalité transnationale organisée mises en œuvre depuis janvier 2024 que les douaniers de Fatick ont pu mettre la main sur cette importante quantité de produits stupéfiants.



"L’opération d’interception a eu lieu ce lundi 03 juin 2024 aux environs de 11heures à Ngouloul (non loin de Gandiaye). La drogue était dissimulée dans des cachettes aménagées d’un véhicule de type Mercedes portant plaque d’immatriculation étrangère", renseigne la Division de la Communication et des Relations publiques des Douanes.



Par ailleurs, trois individus ont été arrêtés au cours de l’opération, précise la même source.



Makhtar C.