Tabaski 2024 : le Sénégal a déjà comblé plus de 50 % du déficit en moutons à résorber (Ministère) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Tabaski 2024 : le Sénégal a déjà comblé plus de 50 % du déficit en moutons à résorber (Ministère) Publié le mardi 4 juin 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

Le ministre de l`Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l`Elevage visite le marché à moutons de Médina Ndiathbé

Médina Ndiathbé, le 3 juin 2024 - Le ministre de l`Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l`Élevage a effectué une visite de terrain à Médina Ndiathbé pour constater le niveau d`approvisionnement en moutons. Tweet

À quelques deux semaines de la célébration de la fête de l'Aïd El Kebir, le gouvernement se veut rassurant sur la fourniture du marché en moutons.

Après le Conseil interministériel consacré à la question, le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, Mabouba Diagne poursuit ses descentes sur le terrain pour évaluer le niveau d'approvisionnement des marchés.



Avec une forte délégation composée notamment du secrétaire général du ministère, du directeur de l'élevage, ainsi que de Arona Gallo Ba, directeur de la Société de Gestion des Abattoirs du Sénégal(SOGAS), le ministre Mabouba Diagne s'est rendu à Médina Ndiathbé.



Occasion pour l'autorité ministérielle de constater que "le Sénégal a déjà comblé plus de 50% du déficit en moutons à résorber, marquant une hausse de 4,8% par rapport à la même période en 2023".



La localité de Médina Ndiathbé, dans la région de Matam, est en effet une zone clé pour le débarquement et le transit des moutons vers la capitale et les autres régions du pays.



Sur les sites de débarquement des moutons, les éleveurs rencontrés sur place se sont montrés rassurants sur la disponibilité des bêtes pour la fête de la Tabaski.



Au ministre, ils ont confirmé "que les préparatifs avancent bien et que l'approvisionnement sera suffisant pour répondre à la demande de cette célébration importante".



Toutefois, pour éviter tout risque de pénurie ou de difficulté à s'approvisionner, les éleveurs ont recommandé aux Sénégalais d'acheter au plus tôt leurs moutons.

Les moutons débarqués à Médina vont être convoyés à travers toutes les régions du Sénégal pour un approvisionnement optimal du marché.



La fête de la Tabaski ou l'Aïd El Kebir sera célébrée au Sénégal à la mi-juin.



Makhtar C.