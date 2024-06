Urgent ! Équipe nationale : Sadio Mané forfait contre la RDC et la Mauritanie ! - adakar.com

Urgent ! Équipe nationale : Sadio Mané forfait contre la RDC et la Mauritanie ! Publié le mardi 4 juin 2024

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé que Sadio Mané, blessé au genou droit, ne participera pas aux prochains matchs de l’équipe nationale contre la République Démocratique du Congo (RDC) et la Mauritanie.

L’information a été confirmée par la fédération Sénégalaise de football (Fsf.) Ce dimanche 2 juin, le star de l’équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané, a subi des examens médicaux suite à une blessure contractée il y a quelques jours. Les résultats ont révélé une lésion au niveau des aponévroses du biceps fémoral et du gastrocnémien latéral.



Par conséquent, cette blessure l’empêchera de participer aux deux prochains matchs des Lions de la Téranga contre la RD Congo ce jeudi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et face à la Mauritanie le 9 juin à Nouakchott.



L’absence de Mané, l’un des meilleurs joueurs africains, sera un coup dur pour l’équipe sénégalaise, qui devra composer sans son élément offensif de premier plan.