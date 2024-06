Sénégal : l’Administration des Douanes intensifie sa lutte contre le trafic de drogue - adakar.com

News Société Article Société Sénégal : l’Administration des Douanes intensifie sa lutte contre le trafic de drogue Publié le mardi 4 juin 2024 | Agence de Presse Africaine

Keur Ayib, le 2 juin 2024 - Les douaniers de Keur Ayib, de la région douanière du Centre, ont intercepté un véhicule transportant 30 kilogrammes de cocaïne dont la valeur est estimée à 2,4 milliards FCFA. Tweet

Les efforts déployés par les autorités douanières sénégalaises dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée portent leurs fruits, avec une nouvelle saisie de cocaïne d’une valeur estimée à 2,7 milliards de francs CFA.



Dans la continuité des opérations de ciblage et d’enquête menées sur les grands corridors de trafic, les éléments de la Brigade mobile des Douanes de Fatick ont réalisé une saisie de 33 kilogrammes de cocaïne, ce lundi 3 juin 2024 aux environs de 11 heures à Ngouloul, localité située non loin de Gandiaye.



La drogue était dissimulée dans des cachettes aménagées d’un véhicule de type Mercedes immatriculé à l’étranger. Trois individus ont été arrêtés au cours de cette opération d’envergure, qui fait suite à une saisie précédente de cocaïne effectuée 48 heures plus tôt à Keur-Ayip, dans le département de Nioro à Kaolack (centre).



Cette nouvelle saisie porte à plus de 1500 kilogrammes la quantité de cocaïne interceptée par les douanes depuis le début de l’année.