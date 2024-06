Redressement Fiscal : Blocage des comptes du groupe « Avenir Communication » de Madiambal Diagne - adakar.com

Redressement Fiscal : Blocage des comptes du groupe « Avenir Communication » de Madiambal Diagne Publié le mardi 4 juin 2024

Le groupe Avenir Communication, dirigé par le journaliste Madiambal Diagne, fait face à une situation financière critique. Suite à des redressements fiscaux, ses comptes ont été bloqués par l’administration des Impôts et Domaines, mettant en péril ses opérations courantes.



Selon une communication officielle, le groupe a été informé de la saisie de ses comptes pour un montant de 91 millions de francs CFA. « Une taxation d’office pour impôts 2020 et 2021 à hauteur de 91 millions est à l’origine de cette mesure aux conséquences néfastes pour la boîte et le personnel, » a déclaré le groupe. Ce blocage risque de compliquer sérieusement la gestion quotidienne et le bon fonctionnement de la structure, soulève-t-on au sein de l’entreprise.



L’impact de cette mesure administrative pourrait être significatif pour le groupe de presse, connu pour ses publications influentes dans le paysage médiatique sénégalais. Les responsables de l’entreprise n’ont pas encore détaillé les plans de réponse ou les mesures à prendre pour surmonter cette épreuve financière.