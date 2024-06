Eliminatoire Mondial 2026: Sadio Mané forfait pour les matches contre la RD Congo et la Mauritanie - adakar.com

Eliminatoire Mondial 2026: Sadio Mané forfait pour les matches contre la RD Congo et la Mauritanie
Publié le lundi 3 juin 2024 | aDakar.com

Football : Sadio Mané

Football : Sadio Mané reçoit le prix du meilleur but en Arabie Saoudite et suscite l`intérêt de Galatasaray

Les Lions de la Teranga du Sénégal vont aborder les deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 sans leur joueur vedette Sadio Mané.



Le joueur du club saoudien Al Nassr est arrivé en sélection, durant le week-end, avec une blessure, a confirmé la Fédération sénégalaise de football.



Sadio Mané a effectué des examens dimanche qui ont confirmé une lésion au niveau des aponévroses du biceps fémoral et du gastrocnémien latéral.



Cette blessure va l'éloigner des pelouses pour de longues semaines. Par conséquent, il ne sera pas de la partie pour les 3 et 4 journées des éliminatoires à la Coupe du monde 2026.



Les Lions de la Teranga vont recevoir le 6 juin 2024 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, la République Démocratique du Congo.



Les Lions joueront ensuite contre les Mourabitounes de la Mauritanie le 9 juin à Nouakchott.



Makhtar C.