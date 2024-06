Communiqué de la 1212ème réunion du CPS tenue le 20 mai 2024, sur l’exposé actualisé sur la transition politique au Burkina Faso, au Gabon, en Guinée, au Mali et au Niger - adakar.com

Communiqué de la 1212ème réunion du CPS tenue le 20 mai 2024, sur l'exposé actualisé sur la transition politique au Burkina Faso, au Gabon, en Guinée, au Mali et au Niger
Publié le lundi 3 juin 2024

© Autre presse par DR

Ouverture du 4e Forum paix et sécurité à Dakar

Adopté par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) lors de sa 1212e réunion tenue le 20 mai 2024, sur l’exposé actualisé sur la transition politique au Burkina Faso, au Gabon, en Guinée, au Mali et au Niger.



Le Conseil de Paix et de Sécurité,



Rappelant la Décision de la Conférence [Assembly/AU/Dec.868(XXXVII)] adoptée par la 37e Session ordinaire de la Conférence de l'Union tenue les 17 et 18 février 2024 à Addis-Abéba, Éthiopie, demandant aux autorités de transition d'engager un dialogue avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour promouvoir le programme d'intégration de l'Afrique conformément à l'Agenda 2063 de l'UA, et exhortant fermement les autorités de transition à assurer la mise en œuvre du calendrier de transition en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, et appelant de même à un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Gabon et soulignant la nécessité pour les autorités de transition d'assurer des conditions propices au dialogue inclusif ;