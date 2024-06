Cacao : le déficit mondial est finalement attendu à 439 000 tonnes en 2023/2024 (Icco) - adakar.com

News Économie Article Économie Cacao : le déficit mondial est finalement attendu à 439 000 tonnes en 2023/2024 (Icco) Publié le lundi 3 juin 2024 | Agence Ecofin

(Agence Ecofin) - Le marché mondial du cacao connaîtra en 2023/2024 son 3ème déficit consécutif. Alors que ladite campagne s’achève dans quelques mois, le manque de fèves s’annonce plus prononcé que prévu.



En 2023/2024, le marché mondial devrait enregistrer un déficit de 439 000 tonnes, soit une hausse de 18 % par rapport aux prévisions initiales de 372 000 tonnes. C’est ce qu’a indiqué l’Organisation internationale du cacao (Icco) dans son dernier Bulletin trimestriel de statistiques du cacao publié le 31 mai dernier.



Cette révision à la hausse est liée à des prévisions de récolte plus faibles qu’attendu en Afrique de l’Ouest, principal foyer de l’offre. La Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigéria sont en effet confrontés à des problèmes climatiques ainsi qu’à des défis structurels liés au vieillissement des vergers et aux maladies comme le Swollen Shoot qui affectent la productivité.