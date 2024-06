Justice: Bah Diakhaté et Imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao condamnés à 3 mois de prison ferme et 100 000 FCFA d’amende pour diffusion de fausses nouvelles - adakar.com

Publié le lundi 3 juin 2024

Justice: Bah Diakhaté et Imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao condamnés à 3 mois de prison ferme et 100 000 FCFA d'amende pour diffusion de fausses nouvelles

© Autre presse par DR

Justice

Le tribunal de Grande Instance de Dakar a rendu son verdict, ce lundi 3 juin 2024, sur l'affaire Bah Ndao et Imam Ahmed Tidiane Ndao, en détention préventive depuis une dizaine de jours pour des faits de diffusion de fausses nouvelles et offense envers une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la République.





Le juge du tribunal de Grande instance de Dakar a reconnu les deux prévenus coupables des faits de diffusion de fausses nouvelles. Pour ce chef d'accusation, l'activiste Bah Diakhaté et l'Imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao ont été condamnés à 3 mois de prison ferme. Ils devront s'acquitter du paiement d'une amende de 100 000 FCFA.



Par contre, pour le délit de “offense envers une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la République“, le juge du tribunal de Grande instance a tout bonnement relaxé les deux prévenus.



Le tribunal de grande instance de Dakar a eu la main moins lourde que ce que sollicitait le parquet. En effet, le procureur avait requis 6 mois de prison pour les deux prévenus.



Pour rappel, Le coordonnateur des activistes républicain avait été interpellé par la Division des investigations criminelles (DIC) sur demande du procureur de la République après une série de vidéos dans lesquelles il s'en prenait violemment au Premier ministre Ousmane Sonko après ses déclarations lors de la conférence publique co-animée avec Jean-Luc Mélenchon à l'Université de Dakar au sujet de l'homosexualité.



Bah Diakhaté a évoqué le discours de Jean Luc Mélenchon en soulignant qu’il défend la cause des Lgbtq. Et par conséquent, pour lui, en invitant Jean-Luc Mélenchon, Ousmane Sonko défend lui-aussi la cause Lgbt.



C'est à Pikine-Technopole que Bah Diakhaté a été interpellé avant d'être conduit à la DIC et placé en position de garde à vue.



De son côté, le prêcheur Imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao reprochait à Ousmane Sonko dans une autre vidéo une sorte de complaisance vis-à-vis de l’homosexualité.



Makhtar C.