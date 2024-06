130 passeports diplomatiques seront retirés - adakar.com

130 passeports diplomatiques, délivrés entre le 1er février et le 31 mars 2024, pourraient retirés par les nouvelles autorités.



Les personnes bénéficiaires de passeports diplomatiques délivrés entre le 1er février et le 31 mars 2024 ont intérêt à vérifier la validité de leur titre de voyage avant de se rendre à l’aéroport. Plus de 130 de ces titres de voyage pourraient être frappés de suspension suite à des instructions données par le Premier ministre.