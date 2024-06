Sénégal : Novartis épinglé pour fraude fiscale, doit payer 4,210 milliards FCFA - adakar.com

Publié le lundi 3 juin 2024

© Autre presse par DR

Novartis

L'administration fiscale sénégalaise réclame 4,210 milliards de FCFA à la société pharmaceutique Novartis, suite à un contrôle fiscal révélant une fraude, a-t-on appris ce 03 juin 2024.



Novartis Sénégal fait l'objet d'un redressement fiscal, avec des impôts impayés s'élevant à plus de 4,210 milliards FCFA, dont plus d'un milliard pour la TVA.



Novartis conteste les accusations et a saisi la justice. Les deux parties se retrouvent au tribunal ce lundi 3 juin, suite à une opposition déposée par la société pharmaceutique.



Par ailleurs, la société turque Summa, responsable de la construction de l'AIBD, du stade Abdoulaye-Wade et de Dakar Arena, fait également l'objet d'une réclamation fiscale de 4 milliards FCFA par la DGID. Summa conteste cette mesure, arguant que les irrégularités concernent Summa Turizm Sénégal. Summa Construction a introduit une contestation devant le tribunal le 16 mai 2024. L'affaire, initialement passée devant la Cour d'appel de Dakar le 23 mai, a été renvoyée au 7 juin pour les observations de la DGID.



Ces deux affaires illustrent la volonté des autorités sénégalaises de renforcer le contrôle fiscal et de lutter contre les fraudes fiscales.



HB

