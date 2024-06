Sénégal : La compagnie aérienne nationale traverse une zone de turbulence - adakar.com

© aDakar.com par dr

Air Sénégal : Un incident technique sur un vol New-york-Dakar immobilise les passagers à l`aéroport

Au Sénégal, la compagnie aérienne nationale traverse une zone de turbulence. En effet, Air Sénégal est depuis quelques temps au centre des critiques à cause de plusieurs incidents et manquements liés à son management, à la gestion des vols et à la prise en charge des passagers.



Sa réputation est en train d'être écornée par des retards et annulations de vol en cascade. La dernière en date est l'incident lié à l'organisation du pèlerinage aux lieux saints de l'Islam. Transporteur officiel des pèlerins, Air Sénégal a laissé à quai des centaines de pèlerins, à " cause de pannes de ses appareils ".



Une situation qui a provoqué une levée de boucliers des voyageurs et de leurs familles. Dans des vidéos devenues virales sur internet, l'on aperçoit des personnes âgées, protester et dénoncer une absence de prise en charge pendant plus de 24 heures. ‘'Nous sommes laissés sous le hangar sans assistance, ni prise en charge pendant plus de 24 heures''.



Finalement c'est le directeur général de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass, Cheikh Bamba Dièye qui a joué les Sapeurs-pompiers. " Nous reconnaissons le tort qu'Air Sénégal vous a causé. La responsabilité nous incombe et on l'assume. Je suis en train de faire des tractations pour vous trouver un avion qui va convoyer tous les pèlerins. On ne va pas vous mentir ", avait calmé l'autorité aéroportuaire.



Vingt-quatre heures plus tard, soit le samedi 1er juin 2024, la liaison Dakar - Paris a été perturbée. En effet, les passagers d'Air Sénégal qui devaient quitter Paris vers 10 heures (heure de Paris) ont été logés dans des hôtels à cause des difficultés liées à la gestion du trafic. Il s'agit ainsi d'un énième retard de vol pour les passagers de cette ligne



Ces dysfonctionnements interviennent dans un contexte où la compagnie nationale est sous le feu des projecteurs à cause de la sortie de piste d'un avion de la Transair affrété par Air Sénégal à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD).



L'incident s'était produit dans la nuit mercredi 8 au jeudi 9 mai entrainant la déprogrammation des vols. Le Boeing 737 était en partance pour le Mali lorsque des problèmes techniques liés au système de gaz hydraulique l'ont contraint à rebrousser chemin peu après son décollage. Au total 11 blessés ont été enregistrés.



Cette situation interpelle au plus haut niveau les autorités sénégalaises. Réagissant aux nombreuses complaintes, le ministre des Transports aériens et terrestres du Sénégal, Elhadji Malick, a promis des mesures pour redorer le blason de la société nationale.



" Nous sommes en train d'y travailler. Nous allons prendre les mesures qu'il faut pour redresser cette boîte et redorer l'image du Sénégal parce que les problèmes, ce n'est pas que le pèlerinage, nous les vivons aussi dans les autres vols réguliers. Je me demande même si je dois dire régulier parce qu'il y a souvent des retards, des annulations de vols. Nous sommes en train de travailler sur un Plan de relance et de redressement pour être sûr qu'Air Sénégal va répondre à la demande des Sénégalais, des Africains, disons des clients avec un service de qualité ", a réagi le ministre.



Air Sénégal dispose de 9 avions pour les liaisons internationales. Elle est composée de deux Airbus A330-900Neo, d'un Airbus A321, de deux Airbus A319 et deux ATR 72-600. Elle a récemment acquis 10 appareils pour les vols domestiques.



Mouhamadou Dieng