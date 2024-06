Niamey accueille une conférence sur les répercussions du néocolonialisme - vidéo - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Niamey accueille une conférence sur les répercussions du néocolonialisme - vidéo Publié le lundi 3 juin 2024 | sputniknews

Tweet

"Il est temps de revenir à nos valeurs, de mettre de côté ces valeurs qu'on nous a imposées", avance auprès de Sputnik Afrique l’un des participants, Garba Damada Mohammadou.

Intitulé Les impacts socio-politiques économiques et culturels du néocolonialisme sur les pays de l’AES, l’événement a eu lieu le 31 mai à Niamey, selon un correspondant de Sputnik Afrique.



La conférence a été organisée par l’ONG Ensemble main dans la main Niger-Russie et par le mouvement Front patriotique pour la souveraineté. Des experts du Niger, du Burkina Faso et de la Russie sont intervenus.

"Il est temps de revenir à nos valeurs, de mettre de côté ces valeurs qu'on nous a imposées", avance auprès de Sputnik Afrique l’un des participants, Garba Damada Mohammadou. Il évoque la "transposition de la culture du Blanc au niveau local" et des "comportements purement occidentaux" qui ne sont pas propres aux cultures locales.

Hamid Moussa, un autre participant interrogé, propose de "faire fi de ce qu’on nous a importé de l’extérieur", car "c’est ça, la souveraineté". Il revient sur le "partenariat gagnant-gagnant" entre Niamey et Moscou: "Ce n'est pas pour ses beaux yeux, mais c'est pour qu'on puisse mettre la main dans la main pour pouvoir travailler et faire sortir les pays de l'AES de ce carcan de l'impérialisme".