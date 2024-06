SENEGAL-SANTE-QUALITE / Une enquête recommande l’amélioration de la qualité de l’accueil dans les établissements publics de santé - adakar.com

SENEGAL-SANTE-QUALITE / Une enquête recommande l'amélioration de la qualité de l'accueil dans les établissements publics de santé Publié le lundi 3 juin 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par BL

Visite de la ministre de la Santé et de l`Action sociale à l`hôpital Mame Abdou de Tivaouane

Tivaouane, le 22 juin 2022 - La ministre de la Santé et de l`Action sociale a effectué une visite à l`hôpital Mame Abdou de Tivaouane. Tweet

Une enquête de satisfaction réalisée dans dix-sept hôpitaux situés dans dix régions du pays, préconise une amélioration de la qualité de l’accueil et du séjour des patients dans les établissements publics de santé, a appris l’APS du Docteur Fatou Mbaye Sylla, directrice générale des établissements de santé.



‘’ Effectivement, il y a des difficultés et il faut le reconnaître. Les populations ont parlé de l’accueil, de la communication, et des délais d’attente’’, a dit Dr Fatou Mbaye Sylla.



‘’Les populations disent que les attentes sont très longues’’, a-t-elle ajouté, lors d’un atelier de restitution des résultats de l’enquête de satisfaction au niveau des établissements publics de santé (EPS), sur le thème : ‘’La qualité des prestations telles que perçues par les usagers’’.



‘’Le quatrième point qui a attiré notre attention, ce sont les conditions de séjour, particulièrement, la restauration qui n’est pas très bien appréciée’’, a poursuivi la responsable des EPS.



Malgré les difficultés décelées par l’enquête, Abdoulaye Sidibé, président de l’Association des contrôleurs de gestion des EPS du Sénégal, a souligné que ‘’beaucoup d’efforts ont été faits’’ pour l’amélioration des conditions d’accueil dans les établissements publics de santé.



Il relève que le dispositif mis en place pour l’amélioration de la qualité de l’accueil dans les établissements publics de santé “continue de fonctionner et mérite d’être amélioré davantage’’.



Docteur Fatou Mbaye Sylla a rassuré que ‘’les recommandations issues de l’enquête feront l’objet de directives qui seront mises en œuvre et suivies régulièrement dans les hôpitaux’’ du pays.