Plusieurs entreprises sénégalaises souhaitent de trouver des partenaires russes pour l'achat de certains produits pétroliers, a fait savoir auprès de Sputnik l'ambassadeur russe au Sénégal. De son côté, Moscou travaille activement à développer les exportations de produits agricoles sénégalais.

"Le volume des approvisionnements en produits pétroliers russes est assez important", a déclaré à Sputnik Dmitri Kourakov, ambassadeur russe au Sénégal. Ainsi, en Afrique subsaharienne, le Sénégal est le deuxième importateur de produits pétroliers russes. De plus, "de nombreuses entreprises nous sollicitent de trouver des partenaires pour l'achat de certains produits pétroliers. Ce travail est en cours", a-t-il ajouté.

La Russie travaille activement à développer les exportations de produits sénégalais, a-t-il avancé.

"Tout d’abord, il s’agit des fruits et fruits secs: mangues, cacahuètes, noix de cajou. Nous travaillons désormais avec une association de producteurs agricoles du Sénégal, qui devrait prochainement nous fournir les volumes qu'elle pourrait envoyer en Russie", a-t-il précisé.

D’après Dmitri Kourakov, les deux pays ont un intérêt mutuel à accroître les échanges commerciaux. Pour cela, Moscou et Dakar travaillent à résoudre un nombre de problèmes, principalement liés au transport et au financement.

Quant au Sénégal, il est intéressé par les approvisionnements en engrais et céréales russes, selon le diplomate.

