Lutte contre la drogue: La douane de Keur-Ayip saisit 30 kg de cocaïne estimés à 2 milliards 400 millions CFA

Les agents de la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayip, subdivision de la région douanière du Centre basée à Kaolack, ont réalisé une saisie de trente kilogrammes de cocaïne le samedi 1er juin 2024, a-t-on appris.



La drogue, d’une valeur estimée à deux milliards quatre cent millions de francs CFA, a été découverte à bord d’un véhicule Hyundai SantaFe immatriculé à l’étranger, selon un communiqué de la Division de la Communication et des Relations publiques.



Les stupéfiants étaient dissimulés dans les cavités des portières et de la malle arrière du véhicule, qui provenait d’un pays limitrophe du Sénégal. Le véhicule a été soumis à un scanner portatif, dispositif acquis dans le cadre du Programme de Modernisation de l’Administration des Douanes (PROMAD).



« Ce scanner a joué un rôle significatif dans la découverte de la drogue, déjouant ainsi les stratagèmes sophistiqués des trafiquants pour éviter la détection », se félicite la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayip.



Les individus responsables du transport de la drogue, comprenant un chauffeur et son accompagnant, ont été appréhendés et la procédure judiciaire est en cours.



Par ailleurs, dans le cadre de cette même opération, trois fusils de fabrication artisanale ont été saisis à Boumbény (Médina Sabakh), à proximité de la frontière avec la Gambie, élargissant ainsi le spectre des activités illicites mises au jour par les autorités douanières.



