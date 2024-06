Crise avec la CEDEAO/ Le Ministre Abdoulaye Diop : On a été demandeur du dialogue qu’ils amènent aujourd’hui, (...) on aurait dû éviter d’arriver à ce point de rupture" - adakar.com

Crise avec la CEDEAO/ Le Ministre Abdoulaye Diop : On a été demandeur du dialogue qu'ils amènent aujourd'hui, (...) on aurait dû éviter d'arriver à ce point de rupture" Publié le dimanche 2 juin 2024

Abdoulaye Diop, Le ministre malien des Affaires étrangères

Le Ministre des Affaires Étrangers et de la Coopération Internationale du Mali, Abdoulaye Diop, a réaffirmé que la décision de retrait sans délai des pays de l’Alliance des Etats du Sahel est irréversible ce dimanche 2 juin lors d’un panel sur l’AES. Il a tenu ces propos comme pour répondre à ceux qui appellent au dialogue avec la CEDEAO.



Selon lui c’est le Mali avec les Ministres des Affaires Étrangers de la Guinée et du Burkina Faso qui ont demandé en premier le dialogue avec la CEDEAO lors d’un sommet à l’Union Africaine.



Après cette demande, poursuit-il, la CEDEAO a aggravé ses sanctions contre les ministres des Affaires étrangères et les chefs de l’État. ’’On a été demandeur du dialogue qu’ils amènent aujourd’hui, n’est ce pas trop tard, on aurait dû éviter d’arriver à ce point de rupture’’, a-t-il précisé



Le Ministre Diop a aussi révélé que dans toute la région, il n’est autorisé à voyager que sur le Togo. ’’’’Comment je vais parler à tous ceux qui viennent aujourd’hui dire qu’il faut dialoguer ? Il faut admettre les erreurs commises et nous laisser prendre le chemin qu’on a pris’’, a-t-il ajouté.