Plusieurs sénégalais candidats à l’émigration clandestine se font agressés en Algérie

Des ressortissants sénégalais, candidats à l'émigration clandestine, ont été agressés en Algérie par des hommes armés de cocktails Molotov et de couteaux, a-t-on appris ce dimanche 02 juin 2024 de Seneweb.



L'information a été communiquée tôt ce dimanche par Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières.



Parmi les victimes figure Mohammed, un jeune originaire de Vélingara, gravement brûlé lors de l'attaque. "Son pronostic vital serait engagé," a alerté M. Thiam, étudiant sénégalais et porte-parole du collectif des migrants sénégalais en détresse dans le désert depuis plusieurs mois.



Cette agression souligne les dangers auxquels sont confrontés les migrants clandestins dans leur quête de meilleures conditions de vie. L'ONG Horizon Sans Frontières appelle les autorités sénégalaises et la communauté internationale à intervenir rapidement pour assurer la sécurité et la protection des ressortissants sénégalais en situation précaire à l'étranger.



