Ces 25 joueurs africains qui ont gagné la Ligue des champions - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ces 25 joueurs africains qui ont gagné la Ligue des champions Publié le dimanche 2 juin 2024 | afrik-foot.com

© Autre presse par DR

Le Real Madrid a remporté la Ligue des champions 2022

Tweet

Le Real Madrid a remporté ce samedi la 15e Ligue des champions de son histoire face au Borussia Dortmund (2-0). Le Marocain de la Casa Blanca, Brahim Diaz, a ainsi ajouté son nom à la prestigieuse liste des footballeurs africains ayant remporté la coupe aux grandes oreilles.



L'Afrique, avec sa richesse de talents footballistiques, a produit des joueurs qui ont su s'imposer au plus haut niveau. Leurs réalisations ont non seulement rehaussé la réputation du football africain, mais ont également contribué à briser les barrières et à démontrer que les joueurs africains pouvaient rivaliser avec les meilleurs du monde. Découvrons ensemble qui sont ces 25 footballeurs africains à avoir remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes.