Phosphate : voici les 5 pays au monde avec le plus de réserves ; 4 pays africains dans le lot Publié le dimanche 2 juin 2024

Le phosphate est une ressource naturelle très présente. C’est un élément indispensable qui est utilisé dans la production d’engrais (en plus de l’azote et du potassium).



C’est donc une ressource très prisée, notamment à l’heure de l’agriculture intensive.



Word Population Review vient de dévoiler son tout nouveau classement 2024 des 5 pays, au monde, qui disposent des plus grandes réserves de phosphate.



Il en ressort que le Maroc est le premier pays au monde en la matière et d’assez loin.



En effet, le Royaume aurait à disposition près de 70% des réserves de phosphate au monde, soit 50 milliards de tonnes.



En seconde position, on retrouve l’Égypte, suivie de la Tunisie et de l’Algérie. Respectivement, ces trois pays disposent de 2.8, de 2.5 et enfin, de 2.2 milliards de tonnes de réserves de phosphates. Loin, très loin donc de ce que le Maroc a à offrir.