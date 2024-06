Journée nationale de nettoiement: Le président Bassirou Diomaye Faye lance officiellement la première édition - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Journée nationale de nettoiement: Le président Bassirou Diomaye Faye lance officiellement la première édition Publié le samedi 1 juin 2024 | Rewmi

© Autre presse par DR

Journée nationale de nettoiement: Le président Bassirou Diomaye Faye lance officiellement la première édition

Tweet

Le chef de L’État Bassirou Diomaye Faye a lancé officiellement la journée nationale de « Set-Setal » ce samedi à Thiaroye Gare. Le président de la République était accompagné par le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement et plusieurs membres du gouvernement.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a participé ce samedi la première édition de la journée nationale de nettoiement (set-setal) à Thiaroye Gare qui correspond d’ailleurs à la journée de lancement . La cérémonie officielle s’est tenue non loin de l’hôpital de Pikine et du camp militaire de Thiaroye en présence du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, maitre d’œuvre de la journée.





Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette journée d’investissement humain. Munis de pelles, râteaux, brouettes, etc, plusieurs agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), des membres d’associations communautaires de base, des jeunes, des femmes, des élus territoriaux et représentants de l’administration territoriale ont répondu à l’appel du chef de l’Etat.



Dans son discours Bassirou Diomaye Faye a appelé les sénégalais à ne pas faire de cette journée une journée circonstancielle mais un défis permanent.