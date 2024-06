Sahel: le président sénégalais Diomaye Faye peut-il faire revenir les États de l’AES dans la Cédéao? - adakar.com

Sahel: le président sénégalais Diomaye Faye peut-il faire revenir les États de l'AES dans la Cédéao? Publié le samedi 1 juin 2024 | RFI

Le président sénégalais était à Bamako et à Ouagadougou jeudi 3 mai. Bassirou Diomaye Faye l'a redit clairement : il n'est pas mandaté par la Cédéao pour le faire, mais il s'est donné pour mission de faire revenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger au sein de l'organisation régionale, dont ils ont annoncé leur retrait en janvier. Les trois pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) affichent depuis une fermeté apparemment implacable sur le sujet. Le Sénégal peut-il réellement les faire revenir sur leur décision ?



Ils l'ont martelé à plusieurs reprises : leur décision est « irréversible ». Après sa visite, Bassirou Diomaye Faye a pourtant jugé la position du Mali « rigide, mais pas totalement inflexible » : le président sénégalais compte donc poursuivre ses efforts pour convaincre les dirigeants maliens, burkinabè et nigériens de revenir dans la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao).