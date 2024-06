Le Secrétariat Politique Exécutif (SPE) de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) déplore les investitures opaques et cavalières subies au sein de Benno Bokk Yaakar pendant 12 ans - adakar.com

Le Secrétariat Politique Exécutif (SPE) de l'Alliance des Forces de Progrès (AFP) déplore les investitures opaques et cavalières subies au sein de Benno Bokk Yaakar pendant 12 ans Publié le samedi 1 juin 2024

Moustapha Niasse, président de l`Assemblée nationale

Le Secrétariat Politique Exécutif (SPE) de l’Alliance des Forces de Progrès s’est réuni le jeudi 30 mai 2024, sous la présidence du Secrétaire général, Monsieur Moustapha Niasse, autour de l’ordre du jour suivant :



1. Evaluation de la présidentielle de mars 2024 ;



2. Perspectives pour l’Alliance des Forces de Progrès.



Le SPE a d’abord examiné le contexte international caractérisé par plusieurs crises qui affectent, notamment, l’énergie, les céréales, le climat et les migrations, ce dernier dossier devenu encore plus sensible, avec la montée de l’extrême droite dans les pays d’accueil. C’est dans ce contexte que se déroulent les actes de barbarie perpétrés par le gouvernement de Benyamin Netanyahu sur le peuple palestinien martyre, sous le regard indifférent ou complice des grandes démocraties de la Planète.



Notre sous-région subit de plein fouet tous ces facteurs exogènes, qui sont exacerbés par des problèmes liés à la stabilité, à la sécurité et à l’intégrité territoriale des pays du Sahel, dont certains sont sous l’emprise de dirigeants non élus, avec les tensions inhérentes à cette situation, sur fond de rivalités entre les principales puissances promotrices du nouvel ordre mondial en cours.



Ces données géopolitiques et géoéconomiques ont servi de toile de fond à la présidentielle inédite de mars 2024, où une succession d’initiatives inopportunes et de faits singuliers ont fragilisé le candidat Amadou Ba, qui a subi les contrecoups d’une image écornée de Bennoo Bokk Yaakaar, et d’accords opaques. L’AFP, quant à elle, a soutenu, avec constance et cohérence, le candidat Amadou Ba, conformément aux orientations et recommandations du Congrès d’investiture du 17 décembre 2023.



La démocratie sénégalaise a prouvé sa solidité à l’occasion de l’élection présidentielle du 24 mars 2024.



C’est dans cet esprit que l’AFP adresse ses félicitations au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et souhaite que notre pays connaisse des progrès significatifs sous son mandat, et dans tous les domaines, notamment dans les secteurs clés du monde rural, de la valorisation des produits locaux, de l’éducation, de la santé, de la sécurité et de la préservation, sans aucune forme de complaisance, de l’intégrité du territoire national.



En ce qui concerne la reddition des comptes, c’est un principe intangible dans le fonctionnement normal de la République, mais elle doit être menée sans arrière-pensées, de manière impersonnelle, conformément aux Lois et Règlements de notre pays. Elle doit être poursuivie, mais elle ne saurait servir de palliatif pour mettre le boisseau sur les promesses liées à l’amélioration des conditions de vie des populations.



C’est le lieu de saluer la validation des vertus du Dialogue, approche qui sied à la respiration consensuelle et solidaire de notre société. Le pari sera gagné si la Justice devient plus accessible et voit ses moyens matériels et humains considérablement renforcés.



Abordant le deuxième point de l’ordre du jour, le SPE a projeté un regard critique sur le bilan de l’AFP au sein de BBY, ces douze dernières années, où le Parti a subi, à plusieurs reprises, des investitures opaques et cavalières, facilitées par des dispositions du Code électoral. Ce déséquilibre s’est vérifié également dans les nominations dans l’appareil d’Etat et dans les Institutions.



L’analyse de la situation internationale et de l’évolution en cours dans notre pays, a amené l’AFP à décider de s’adapter aux nouvelles données avec courage, mesure et lucidité, dans l’esprit de son Acte fondateur, la Déclaration du 16 juin 1999. C’est ainsi que le SPE a validé les propositions tendant à prendre tous les contacts nécessaires, pour la création d’un large cadre inclusif de concertation, capable de se hisser à la hauteur des impératifs de l’heure.



Par ailleurs, l’AFP conduit concomitamment sa mue qui sera bientôt visible, par la grâce de Dieu, avec une direction collégiale composée essentiellement de jeunes, de la base au sommet. A cet effet, le Comité préparatoire qui a été créé conduira le processus jusqu’à son terme.



Vive le Sénégal uni et prospère !

Vive l’Alliance des Forces de Progrès debout !



Fait à Dakar, le 30 mai 2024

Le Secrétariat Exécutif Politique