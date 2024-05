AIBD – El Malick Ndiaye sur le Pèlerinage à La Mecque : «S’il y a des couacs, des têtes vont tomber, à commencer par le ministre» - adakar.com

News Société Article Société AIBD – El Malick Ndiaye sur le Pèlerinage à La Mecque : «S’il y a des couacs, des têtes vont tomber, à commencer par le ministre» Publié le vendredi 31 mai 2024 | Le Quotidien

Pour un bon déroulement du Pèlerinage à La Mecque, les ministres des Affaires étrangères et des Infrastructures, des transports terrestres et aériens ont effectué hier une visite de terrain au niveau de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass. Ces derniers, qui ont effectué le «trajet du pèlerin», ont donné un satisfecit aux organisateurs, tout en leur demandant de bien veiller au bon retour des pèlerins.



Par Alioune Badara CISS – Les vols à destination de Médine pour convoyer les pèlerins se poursuivent sans couacs. El Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et des transports terrestres et aériens, assure que les craintes ont été dissipées suite à la réunion interministérielle sur le pèlerinage. A l’en croire, les injonctions du Premier ministre à l’endroit de toutes les parties prenantes ont porté leurs fruits. «Le mot d’ordre cette année, c’est un Hajj zéro couac. A partir de ce moment, nous sommes condamnés à redoubler d’efforts et à travailler ensemble pour réussir l’édition 2024, qui a certaines particularités», note-t-il.



Aujourd’hui, renseigne le ministre, le Sénégal va effectuer le pèlerinage avec deux compagnies aériennes différentes. «Donc, c’est une situation exceptionnelle qui a nécessité des mesures exceptionnelles. L’Anacim a fait tout ce qu’il fallait, la haute autorité pareil, les Forces de sécurité de tous bords, police, Douanes, gendarmerie, le personnel de santé, mais aussi le directeur de l’Aibd et les autres acteurs ont tous joué leur rôle. Il y avait des craintes à la fois sur les compagnies aériennes, particulièrement sur Air Sénégal, à faire toutes les diligences nécessaires pour disposer des avions, mais surtout des autorisations. C’est ce matin-même que nous avons reçu le deuxième avion. Ce qui est important, nous avons reçu les plans de voyage des deux compagnies, à l’aller comme au retour. Donc nous les exhortons à respecter ce planning», invite El Malick Ndiaye.