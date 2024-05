Transport : des Sénégalais de la diaspora suggèrent des mesures à l’Etat pour alléger le coût exorbitant du billet d’avion - adakar.com

Transport : des Sénégalais de la diaspora suggèrent des mesures à l'Etat pour alléger le coût exorbitant du billet d'avion Publié le vendredi 31 mai 2024

En raison des coûts élevés des billets d'avion pour les Sénégalais de la diaspora, qui souhaitent revenir au pays pour des raisons familiales, professionnelles ou culturelles, un collectif à travers un communiqué a proposé des mesures pour pallier cette situation difficile, a-t-on appris.



Cette initiative vise à répondre à ce besoin pressant en travaillant avec les compagnies aériennes, les agences de voyage et les autorités compétentes pour réduire les coûts et offrir des alternatives plus économiques.



Pour ce fait, les mesures avancées par le collectif sont de: Négocier des tarifs préférentiels avec les compagnies aériennes desservant le Sénégal, collaborer étroitement avec les transporteurs aériens pour obtenir des prix plus bas pour la diaspora, créer des partenariats avec des agences de voyage** pour proposer des offres spéciales et des réductions attractives.



Par ailleurs, elle propose de sensibiliser les autorités et les acteurs du secteur aérien pour souligner l'importance de rendre les voyages plus abordables et obtenir leur soutien pour des mesures concrètes et de Mettre en place une plateforme en ligne dédiée pour offrir aux membres de la diaspora une source centralisée pour trouver les meilleures offres et obtenir des conseils pratiques pour économiser sur leurs billets.



Cette initiative marque une étape importante pour faciliter les déplacements des Sénégalais de la diaspora et renforcer leurs liens avec le pays.



