À la Une: la colère des journalistes sénégalais - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société À la Une: la colère des journalistes sénégalais Publié le vendredi 31 mai 2024 | RFI

© aDakar.com par MC

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Photo: Revue de presse; Journaux Tweet

Les journalistes sénégalais sont en colère, parce que l'un des leurs, le directeur de publication de la Tribune, a été convoqué jeudi à la section des recherches de la gendarmerie. Et il n'est pas le seul, le directeur de publication du journal le Quotidien, a lui aussi été convoqué. À sa Une, Sénéplus publie la réaction de la CAP, la Coordination des associations de la presse. Voici ce qu'elle dit : « Nous sommes d'autant plus désolés et tristes que cela arrive à moins de deux mois seulement de la prise de fonction du nouveau régime, dont les principaux dirigeants sont devenus des symboles vivants de ces lois liberticides et rétrogrades contre la liberté d'expression ».