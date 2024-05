Visite d’amitié et de travail: le président Bassirou Diomaye Faye au Mali et au Burkina Faso pour renforcer les relations bilétérales - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Visite d’amitié et de travail: le président Bassirou Diomaye Faye au Mali et au Burkina Faso pour renforcer les relations bilétérales Publié le vendredi 31 mai 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par MC

COOPÉRATION BURKINA-SÉNÉGAL : le président faye réaffirme l’engagement de son pays aux côtés du peuple burkinabè

Tweet

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a effectué, ce jeudi 30 mai 2024, une visite de travail au Mali et au Burkina Faso.



Le chef de l’État sénégalais a entamé la poursuite de ses déplacements dans les États ouest-africains par Bamako. À son arrivée à l’aéroport Modibo Keita de Senou,le président Bassirou Diomaye Faye a été accueilli par son homologue Assimi Goita.



Dans la même logique que ses déplacements précédents, Bassirou Diomaye Faye a initié ce déplacement dans l’objectf de renforcer les relations de coopération bilatérale entre le Mali et le Sénégal.



Ainsi les sujets d’intérêt commun ont été au menu des échanges entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition. Les deux dirigeants ont ainsi passé en revue la coopération bilatérale entre les deux pays et discuté de questions d’intégration dans la sous-région ouest-africaine.



Après l’étape du Mali, le président de la République Bassirou Diomaye Faye s’est ensuite envolé vers Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso où il a été aussi chaleureusement accueilli par le président de la Transition Ibrahim Traoré.



En terre du Burkina Faso, le président sénégalais entend également évoquer le renforcement de la coopération bilatérale. Par ailleurs, les questions d’intégration dans la sous-région ouest-africaine ont été aussi abordées au cours de l’entretien par les deux dirigeants.



Makhtar C.